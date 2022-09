Chelsea, Potter nuovo allenatore: quanto hanno pagato al Brighton

08 settembre 2022 a

Il Chelsea avrebbe scelto il suo nuovo allenatore: Graham Potter, tecnico del Brighton, secondo indiscrezioni di stampa ha trovato l'accordo verbale con i Blues. e sbarcherà sulla panchina dei londinesi già a partire dalla partita di sabato in Premier League contro il Fulham. Lo riporta il Daily Mail, precisando che il manager inglese deve solo limare gli ultimi dettaglia prima di iniziare la sua nuova avventura. Potter, che avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa oggi, è stato avvisato questa mattina per l'ultima volta al centro sportivo dei Seagulls.

Sarà lui, dunque, a sostituire Thomas Tuchel, l'allenatore tedesco che nel 2021 ha guidato il Chelsea alla vittoria in Champions League che ha pagato però una brutta partenza in Premier League e in Champions: fatale la sconfitta 1-0 a Zagabria al debutto europeo. Sul suo conto avrebbe pesato però anche un atteggiamento troppo "distaccato" a fronte di un mercato faraonico a cui la proprietà avrebbe voluto aggiungere Cristiano Ronaldo, trovando il no del tecnico.

Quarantasette anni, un passato mediocre da calciatore a cavallo di anni 90 e 2000, si è fatto un nome come allenatore iniziando in Svezia, allo Ostersund portandolo per la prima volta in Europa League. Quindi il rientro in patria allo Swansea (in Championship, la Serie B inglese) infine l'affermazione definitiva al Brighton, dove ha centrato tre salvezze agevoli (e lo scorso anno il nono posto, miglior risultato nella storia del club) e soprattutto mettendo in luce un buon gioco.

La proprietà americana ha dunque preferito una opzione interna e sicuramente meno prestigiosa rispetto ad altri nomi in ballo, da Mauricio Pochettino a Zinedine Zidane, ma non meno costosa: per convincere il Brighton a cedere il suo mister a stagione in corso, il Chelsea verserà la bellezza di 23 milioni di euro. Un'altra mezza follia: pagato quasi come un allenatore top.