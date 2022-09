Brozovic rilancia l'Inter quasi allo scadere: la grande sfangata col Torino

10 settembre 2022 a

La grande sfangata dell’Inter porta la firma di tre giocatori: Brozovic perché ha segnato il gol vittoria con una zampata a pochi minuti dalla fine; Handanovic perché ha salvato ripetutamente la squadra dalle conclusioni pericolose degli avversari; Lautaro perché è stato il leader tecnico ed emotivo, colui che ha guidato l’arrembaggio finale.

Contro il Torino i nerazzurri hanno confermato tutti i problemi di questo inizio di campionato: il primo tempo è stato sciatto, con l’Inter che per la prima volta nella gestione Inzaghi non ha fatto neanche un tiro in porta. Poco è cambiato nella ripresa, fino a quando i nerazzurri non hanno creato registro almeno a livello emotivo: hanno iniziato a crederci di più, ad attaccare con maggiore convinzione, anche prendendosi qualche rischio che per fortuna non è stato pagato, grazie alla grande serata tra i pali di Handanovic. L’Inter ha sbandato paurosamente, ma negli ultimi 10-15 minuti ha assediato il Torino.

E così è uscita a trovare il gol vittoria con Brozovic, pescato in area da Barella. Tre punti importanti per ritrovare serenità e anche per la classifica, dato che i nerazzurri si trovano pur sempre a 12 punti, a -2 dal Napoli attualmente capolista.