Flavio Briatore, "vogliono far perdere la Juve?": la frase che scatena la tempesta

Anche Flavio Briatore ha voluto dire la sua su quanto accaduto alla fine di Juventus-Salernitana. Lo scandalo arbitrale è sotto gli occhi di tutti, con la responsabilità che viene rimpallata tra le varie parti in causa per le immagini non viste o ricevute di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol allo scadere di Milik.

“Il var doveva essere qualcosa di solido - ha esordito Briatore in un video condiviso su Instagram - che evitava agli arbitri di fare errori. Non riesco a capire, c’è un arbitro chiuso con tanti schermi e copre solo metà del campo, per cui la partita tra Juve e Salernitana è stata falsata completamente dal Var. Non mi rendo conto come possano sbagliare con la tecnologia che hanno questi ragazzi, è impossibile. Sbagliano contro la Juve? Non vogliono che la Juve vinca? Vogliono far perdere le partite al Var? Sicuramente c’è qualcosa che non funziona perché domenica quell’errore è stato enorme”.

Passando dal calcio alla Formula 1, Briatore ha criticato anche la gestione della Fia riguardo al finale della corsa sotto regime di safety car: una dormita colossale che non ha giustificazioni. “Altro errore enorme della Fia - ha dichiarato Briatore, che era a Monza per il Gran Premio - non si può far entrare la safety car senza sapere dov’è il primo. Si doveva fare una bella bandiera rossa, fare una ripartenza e avrebbe vinto il migliore”.