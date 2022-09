Regina Elisabetta, il "vaffa" del Bayern Monaco: cosa appare sugli spalti

14 settembre 2022 a

La morte della Regina Elisabetta dello scorso weekend ha scatenato le reazioni di tutti. Anche del mondo dello sport: se l’ultima giornata di Premier League è stata rinviata, e in F1 nel GP di Monza si è svolto un minuto di silenzio prima delle FP1, anche alcune partite di Champions League sono state posticipate nel rispetto di Sua Maestà: come Rangers-Napoli, spostata da martedì a stasera alle 21. Decisioni che però non sono piaciute ad alcuni, come ai tifosi del Bayern Monaco. Durante il match vinto martedì per 2-0 contro il Barcellona dell’ex Robert Lewandowski, con gol di Lucas Hernandez (fratello di Theo) e Sané, ha fatto discutere uno striscione esposto dai tifosi bavaresi con riferimento alla Regina.

Una situazione inaspettata, per la quale proseguono i giorni di commemorazione in attesa del funerale. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica. E anche i tifosi bavaresi: "Ritardi e sospensioni delle partite all'ultimo minuto a causa della morte di un reale? Rispettate i tifosi!!”, è scritto nello striscione dei fan tedeschi. Insomma, un atto di solidarietà verso i colleghi inglesi, e anche nei confronti di tutti i coloro hanno dovuto rivedere i propri piani a causa delle decisioni relative al decesso della regina Elisabetta. Una polemica con riferimento anche a quelle sfide che sono state rinviate in Europa per "motivi di ordine pubblico" legate alle cerimonie di commemorazione della sovrana, ovvero la già citata partita tra Rangers di Glasgow e Napoli, che si svolgerà questa sera alle 21.