Paul Pogba, arrestato il fratello: ecco di cosa è stato accusato

14 settembre 2022 a

a

a

Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul Pogba, e altre tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta per estorsione, su denuncia del giocatore della Juventus. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, Mathias Pogba si è presentato "nel primo pomeriggio ed è stato arrestato". Dei quattro arrestati, uno è finito in manette ieri e gli altri mercoledi, secondo quanto riporta Le Monde.

Pogba, ora è dramma Juve: "Si opera", quanto dovrà restare fuori

Paul Pogba aveva sostenuto di essere vittima di un ricatto multimilionario da parte di malavitosi legati a suo fratello. Le accuse di Pogba sono arrivate dopo che suo fratello Mathias ha pubblicato online un video - in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) - promettendo "grandi rivelazioni" sulla stella della Juventus. La star della nazionale di calcio francese e giocatore attualmente della Juventus ha detto durante la sua prima audizione di essere stato intrappolato da amici d’infanzia e due uomini incappucciati, armati di fucili d’assalto, accusandolo di non averli aiutati finanziariamente, secondo France Info.

Pogba, ora è dramma Juve: "Si opera", quanto dovrà restare fuori

Gli sarebbe stata richiesta una somma di 13 milioni di euro e lui sostiene di aver pagato 100.000 euro. Ha poi affermato di aver riconosciuto suo fratello maggiore Mathias tra i sospetti. Attraverso la voce del suo avvocato, Mathias Pogba si è detto "totalmente estraneo" alle estorsioni denunciate dal fratello. Durante un’altra udienza, Paul Pogba ha detto agli investigatori che suo fratello Mathias era "sotto pressione" da parte di persone che volevano estorcergli denaro. E questa notizia giunge nel momento in cui Paul si trova fermo a i box per infortunio. Bisogna capire se ci saranno conseguenze anche sulla sua ripresa agonistca, non è certo un momento facile.