Juve, tam-tam impazzito: "Chi arriva al posto di Allegri", nome impensabile

16 settembre 2022 a

Il gioco non decolla, i risultati non arrivano, i gol mancano. In Casa Juve si vivono già i fantasmi di scorso anno, quando dopo 10 anni dall’ultima volta non è arrivato nessun titolo a Torino. E Massimiliano Allegri è continuamente sulla graticola, per un rendimento dei suoi che non vale i sette milioni all’anno che guadagnerà fino al 2025. Insomma, c’è bisogno di una reazione, altrimenti il rischio è quello che il livornese venga allontanato. Tra tanti errori, anche mentali — tenere Vlahovic a riposo a Firenze, togliere Milik al 70’ contro il Benfica —, Allegri, Nedved e Arrivabene riflettono. Il toscano ha un costo salariale clamoroso, senza contare i 15 collaboratori che formano il suo staff.

Ecco perché alla Juve conviene cacciare Allegri: soldi, cambia tutto

“Allegri, non hai la dignità che ebbe Lippi nel ’99"

Secondo il Giornale, Allegri non ha la stessa dignità che dimostrò Marcello Lippi quando, il 7 febbraio del ‘99, venne spontaneamente costretto dalla dirigenza a presentarsi in sala stampa e rassegnare le dimissioni, dopo la sconfitta interna contro il Parma. Se continua così, intanto, la Juve dirà addio in anticipo alla Champions, scivolando probabilmente in Europa League. Psg e Benfica sono già lontane nel girone, e la perdita ultramilionaria sarebbe evidente (circa 120 milioni).

Juve, le colpe di Andrea Agnelli: come nasce il disastro bianconero

“Paolo Montero al posto di Massimiliano Allegri”

Lo stesso Giornale, quindi, propone un nome molto appetito dai tifosi: quello dell’ex Paolo Montero. Un ritorno al passato, così come si è fatto con Allegri, che salutò nel 2019 e tornò l’anno scorso, per un rapporto con la squadra mai sbocciato. In passato capitò anche ad Arrigo Sacchi, che, dopo il Mondiale di Usa ‘94, si mise a disposizione di Berlusconi e Galliani prendendo il posto di Oscar Tabarez, finendo però eliminato in Champions e umiliato in campionato dall’1-6 di San Siro contro la Juventus. Concludendo quella stagione all’11° posto.