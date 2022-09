Euro 2024, l'Uefa esclude la Russia: rappresaglia estrema contro Putin

20 settembre 2022 a

Mentre a Mosca si preparano ad organizzare vari referendum che azzerano del tutto le possibilità di riprendere un negoziato con l’Ucraina, la Russia viene esclusa anche dai prossimi Europei di calcio. Una notizia marginale rispetto allo stato attuale del conflitto, ma che conferma la volontà dell’Occidente di far pagare la guerra alla Russia in ogni modo e campo possibile, compreso quello sportivo.

Il comitato esecutivo della Uefa si è riunito in Croazia e ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euro 2024 che si svolgerà il 9 ottobre a mezzogiorno a Francoforte. La Germania sarà ovviamente qualificata in maniera automatica, dato che la squadra ospitante non partecipa al sorteggio di qualificazione. Non ci sarà nemmeno la Russia, ma per tutt’altro motivo: confermata la sospensione di tutte le squadre russe a seguito della decisione presa dal Comitato Esecutivo Uefa del 28 febbraio e confermata dal Tribunale Arbitrale per lo sport lo scorso 15 luglio.

Saranno quindi 53 le nazionali di calcio che prenderanno parte al sorteggio di qualificazione: verranno formati dieci gironi, sette da cinque squadre e tre da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno per Euro 2024. I restanti tre posti saranno invece decretati dai playoff, che si disputeranno a marzo 2024.