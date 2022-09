Tolgay Arslan, "mentre segnava all'Inter...": uno choc, cos'è successo a casa sua

20 settembre 2022 a

Prima la rete siglata del definitivo 3-1 per l’Inter, poi l’amara sorpresa in casa sua. Tolgay Arslan è uno degli uomini chiave di questa sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil, che si trova attualmente al terzo posto in classifica. Ma dopo la rete di domenica scorsa contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa sua a Udine alcuni malviventi gli hanno svaligiato casa, rubandogli gioielli d'oro e due computer portatili, per un bottino che si aggira intorno ai 12mila euro. Una cifra però provvisoria e che potrebbe crescere, come confermato dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umberto intervenuti sul posto.

Arslan, non sei l’unico calciatore di A derubato

Arslan, così, è solo l’ultimo di una lista di calciatori derubati durante la loro esperienza in Serie A. Prima del centrocampista tedesco, tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022 toccò anche all’allora centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi (oggi al Monza), e a Hakan Calhanoglu. Difficile che i colpi siano stati messi a segno dalla stessa banda di ladri. Questo perché, proprio tre giorni prima di Udinese-Inter, due persone sono state arrestate perché ritenute responsabili dei furti del calciatore italiano e di quello turco (e anche di quello effettuato nell'abitazione dell'influencer Chiara Biasi). La terza, un complice, è ancora ricercata.

Chi è Tolgay Arslan

Trentaduenne centrocampista arrivato quest’anno in Friuli dal Fenerbahce, Arslan ha giocato anche con Besiktas e Aquisgrana. Cresciuto però nelle giovanili dell’Amburgo, club dove nella stagione 2009-10 esordì in Bundesliga, per poi tornare dal prestito all’Aquisgrana e rimanerci dal 2011 al 2015. Abile nella costruzione del gioco e nella rifinitura, finora ha giocato sei partite di A, realizzando il gol contro l’Inter, domenica scorsa, che ha definitivamente chiuso i giochi.