Adriano Galliani, "inspiegabile": miracolo al Duomo, durante Monza-Juve...

L’uomo che rimarrà per sempre impresso nella storia del Monza. Col gol contro la Juve, Christian Gytkjær ha portato la prima storica vittoria di A ai brianzoli. La strada per la salvezza è ancora lunga, e il terzultimo posto a quota 4 da migliorare, ma il primo passo è stato fatto. Intanto, il vicepresidente del club, Adriano Galliani, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta. L’a.d. del Monza è un fiume di aneddoti, e parla anche del suo attaccante: “Dallo stadio al Duomo di Monza ci vogliono 5-6 minuti, Gytkjaer fa gol al 27′ del secondo tempo, quindi io sarò arrivato in Duomo all'equivalente del 35’ o 37′. Sono entrato in Duomo e davanti a me c'era una signora molto anziana che stava pregando. Mi riconosce e mi dice: ‘Abbiamo vinto con la Juventus!’”.

Così è arrivata la risposta di Galliani alla signora: “‘Ma no, ma non è ancora finita'. Non capisco come questa signora, che avrà avuto 80-90 anni, stesse pregando e sapeva che il Monza stesse vincendo con la Juventus. Questo mi è rimasto in testa, non riesco a capire, è una cosa incredibile”. Poi una parola su Paulo Dybala, il vero ricercato di questa estate: “Lo abbiamo inseguito con insistenza, ho parlato con il procuratore, ma Paulo voleva una squadra di un nome diverso da quello del Monza. Icardi? Era più un'idea del presidente, ma non è mai stato cercato seriamente".

Domenica scorsa, Galliani si è commosso dopo il fischio finale: "Mia mamma mi portava allo stadio a vedere il Monza quando avevo 5 anni — ha concluso — È stata ed è una storia d'amore infinita, qualche lacrimuccia è il minimo sindacale. Tanti anni di C, di fallimenti, la D. Poi la Serie B e adesso la Serie A. Poi la prima vittoria contro la squadra più titolata d'Italia, è stato qualcosa che mi ha fatto tornare bambino. Da ragazzino esistevano ancora i manicomi, se io avessi detto all'epoca che il Monza avrebbe battuto la Juventus mi avrebbero ricoverato…".