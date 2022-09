Federer, choc sotto i suoi occhi: uomo scende in campo e si dà fuoco

23 settembre 2022 a

Occhi puntati sulla Laver Cup. L'appuntamento per gli appassionati del tennis quest'anno ha un significato in più visto che sarà l'ultimo match per Roger Federer. Lo svizzero, fresco di annuncio di ritiro, non sarò solo. Con lui Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Proprio questa cassa di risonanza ha spinto un giovane a scendere in campo e darsi fuoco. Una scena non passata inosservata: il match tra Tsitsipas e Schwartzman è stato interrotto, perché proprio vicinissimo la rete, un ragazzo si è seduto nei pressi del rettangolo di battuta e si è dato fuoco.

Il giovane indossava una t-shirt con la scritta "End UK private jets" in segno di protesta contro il cambio climatico. Dopo qualche secondo di paura, con le fiamme che hanno preso parte del campo, l'uomo è stato portato via dagli stewards e la partita è ripresa regolarmente. Le tv hanno oscurato il gesto, mentre sia l'arbitro sia i due giocatori si sono preoccupati delle condizioni dell'uomo.

Non è la prima volta che accadono manifestazioni di questo tipo. Già a Parigi, durante la semifinale del Roland Garros tra Ruud e Cilic, un'attivista per l'ambiente si era incatenata alla rete con una fascetta. Indossava la tshirt del gruppo "Dernier Renovation".