Roger Federer ko nell'ultima partita: "Non ce la faccio", la frase a Nadal e le lacrime

Non doveva finire così, la carriera inimitabile di Roger Federer. Eppure, conclusione più emozionante e sì, migliore, non poteva esserci:: lo svizzero, probabilmente il più grande tennista della storia, dice addio dopo 14 mesi di stop per infortunio e lo fa perdendo in tre set il doppio di Laver Cup al fianco dell'amico e avversario di una vita, Rafa Nadal, contro gli americani Tiafoe e Sock. Alla fine, sono lacrime per tutti. E l'immagine di Roger e Rafa commossi come bambini, seduto l'uno di fianco all'altro, è forse il simbolo di quanto magica sia stata questa epoca della racchetta.

Alla 02 Arena di Londra il 20 volte campione del Grande Slam, 41 anni, giocando per il Team Europe cedono 6-4, 6-7 (2/7), 9-11 sprecando anche un matchpoint nel super tie-break. In un momento del match, Federer si è rivolto a Nadal cedendogli il servizio: "Ho le mani fredde". Più emozione che temperatura bassa. E subito dopo la sconfitta, sulle note di Viva la vida dei Coldplay, sono arrivate le strette di mano e le lacrime di Re Roger.





"E' stata una giornata meravigliosa, sono felice, non triste. E' fantastico essere qui", ha detto Federer. "Mi sono divertito ad allacciarmi i lacci delle scarpe ancora una volta, ogni cosa era l'ultima volta. La partita è stata grandiosa. Giocare con Rafa e avere tutti i grandi qui, tutte le leggende, grazie".