Jannik Sinner, bomba di Paolino Canè: "Troppo educato. E così..."

Paolo Canè è sicuro: “Chi dice che è Sinner che ha perso la partita e che non l’ha vinto Alcaraz non ci capisce nulla di tennis”. L’ex bandiera della Coppa Davis non ha dubbi e si è raccontato in una lunga intervista con Fanpage, definendo il match “di un’intensità impressionante”: “Al livello a cui hanno giocato loro, c’è solo il vuoto dietro. Gli altri non reggono”. E il gap di Sinner su Alcaraz sulla terra rossa è scomparso “Quel gap che sembrava esserci tra Alcaraz e Sinner oggi non c’è più. Anche lì giocano alla pari”.

Durante il match “non ho visto passaggi a vuoto, nemmeno per un istante. Solo loro riescono a giocare così per cinque ore”, ha dichiarato. Rimasto sorpreso di come Sinner abbia stupito tutti per la capacità di prendere subito in mano il match, impedendo ad Alcaraz di entrare in ritmo. Poi lo spagnolo è salito di colpi, com’è nel suo Dna, e il resto è storia: “Sinner dà più continuità con meno errori, Alcaraz può avere qualche passaggio a vuoto, ma quando trova il ritmo… sono ca***i. Sono certo che ogni loro sfida sarà un’epica battaglia”.