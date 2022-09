Maratona, Kipgoche frantuma il record del mondo

25 settembre 2022 a

a

a

Il mondo dell'atletica leggera si inginocchia davanti a Eliud Kipchoge, capace di infrangere i suoi stessi limiti e registrare uno storico record del mondo sulla maratona: il keniano ha corso a Berlino in 2h01'09" demolendo per trenta secondi, il suo vecchio primato stabilito nel 2018.

Dopo quattro anni sono sempre le strade di Berlino ad accogliere un nuovo primato mondiale di maratona. Kipchoge, 36 anni, keniano originario della tribù dei Nandi, si avvicina sempre di più al muro delle due ore nei 42,195 chilometri. Eliut, campione olimpico di maratona sia a Rio de Janeiro 2016 che lo scorso anno a Tokyo 2020, oggi ha preceduto l'altro keniano Mark Korir (2 ore 05'58) e gli etiopi Tadu Abate (2h06'28) e Andamlak Belihu (2h06'40). Kipchoge ha metà gara è transitato in 59'51. Eliud Kipchoge il 12 ottobre del 2019 correndo sulle strade del 'Prater' a Vienna in 1 ora 59'40 era diventato il primo uomo a correre la maratona sotto le due ore. Quel crono, però', non era stato omologato perché Eliud era stato aiutato da ben 41 'lepri', come vengono definiti in gergo altri corridori che si alternano in testa per mantenere lo stesso ritmo e facilitare, così, la rincorsa al record.