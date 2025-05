Barcellona-Inter, Yamal sconvolge lo studio: "Sai chi sono?"

A soli 17 anni – ne compirà 18 a luglio – Lamine Yamal ha mostrato nervi saldi e un talento eccezionale, già ben noto, nella sfida d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Autore di una prestazione brillante, la stella del Barcellona ha illuminato la partita con un gol spettacolare e una serie di giocate di grande qualità, confermandosi come una delle stelle emergenti del calcio europeo. Il 3-3 finale non lo ha soddisfatto: il suo sguardo scuro e contrariato a fine gara raccontava la frustrazione di chi sente di avere lasciato qualcosa in sospeso. Quel pallonetto geniale finito sulla parte alta della traversa è stato il simbolo di una serata da protagonista con un finale amaro.

Durante un collegamento con la Cbs, è stato ospite in studio con Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards. In un clima disteso, è stato incalzato da una domanda diretta su chi fosse il suo preferito tra i tre ex calciatori. Yamal ha risposto con disinvoltura: “Sapevo che mi avresti fatto questa domanda – ha confessato l’asso del Barcellona –. Dico Thierry Henry”. La reazione è stata immediata: Henry si è lasciato andare a un gesto di soddisfazione, mentre Carragher e Richards, un po’ delusi, lo hanno incalzato scherzando sul fatto che forse non li conoscesse, visto che era solo un bambino quando hanno smesso di giocare. Ma Yamal non si è fatto cogliere impreparato: “Certo che so chi siete... io sono un ammiratore di Carragher”. A quel punto, l’ex difensore del Liverpool ha battuto le mani sul tavolo e, con entusiasmo, ha esclamato: “Yamal è il mio amico”. Un curioso, e commentatissimo, momento di televisione.