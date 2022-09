Vlahovic, "quando non gioca con la Juve...": esplode il caso

28 settembre 2022 a

I giocatori della Juve rendono più in Nazionale che nelle squadre di club. Seppur le soste in Nazionale non siano ben viste dai tifosi perché portano spesso infortuni — e i tifosi del Milan possono dire la loro per gli infortuni di Maignan, Tonali e Kjaer —, possono anche aiutare qualche giocatore nello staccare la spina da una situazione non felicissima con il proprio club. Gli esempi vanno qui a due giocatori bianconeri, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che non stanno vivendo un ottimo periodo con Massimiliano Allegri alla guida, mentre con la nazionale serba sembrano dei calciatori completamente diversi.

Kostic-Vlahovic, con la Serbia è tutta un’altra storia

Sia l'attaccante che il laterale mancino, infatti, nelle ultime gare con i bianconeri non hanno mostrato la migliori versione, mentre con la loro selezione si sono dimostrati sempre in palla e coinvolti nella manovra offensiva. L'ultima prova è arrivata nella sfida del gruppo 4 della Lega B della Nations League 2022-2023, in casa della Norvegia: la nazionale serba è passata in vantaggio proprio sull'asse juventino, con assist di Kostic e gol di Vlahovic. Allegri riabbraccia una punta della Fiorentina carica e rigenerata dalla pausa Nazionali, ma sa che va trovato un gioco che lo favorisca di più.

Con il Bologna, Allegri pensa al duo Vlahovic-Milik

Un gioco, poi, che riporti alla vittoria in campionato, che oramai manca da un mese - il 2-0 allo Spezia in 31 agosto - per la sfida di domenica sera allo Stadium contro il Bologna. Allegri sta pensando di schierare Vlahovic in coppia con Milik, che era squalificato nella clamorosa sconfitta in casa del Monza prima della sosta. Con un Vlahovic ritrovato e un Milik in forma, che ha già realizzato tre gol in 291' giocati finora tra Serie A e Champions, la Juve cerca di riprendere la marcia.