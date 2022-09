Gigio Donnarumma "ci hai rotto le...": raptus contro il portiere, il gesto sfuggito

28 settembre 2022 a

a

a

“Ho richiamato la sua attenzione e ho detto qualcosa che non posso ripetere qui. Ma era riferito al fatto che ha fatto 2-3 parate miracolose. In maniera colorita gli ho detto che ‘Ci ha rotto le… scatole”. Lo ha detto il c.t. dell’Ungheria, Marco Rossi, al termine della sfida di lunedì tra l’Italia di mister Mancini e la Nazionale dell’Europa centrale, riferendosi a Gigio Donnarumma. In palio c’era il primo posto che sarebbe valso l’accesso alle Final Four di Nation League, da disputare a giugno. Con un pari o un successo, sarebbe passata l’Ungheria. Serviva dunque una vittoria per gli Azzurri, arrivata alla fine per 2-0.

L'Italia ha rovinato quest'uomo: raffica di insulti in Inghilterra, perché rischia grosso

Rossi, parole d’elogio per Gigio: “Miglior portiere al mondo”

Una partita dominata per 70’, prima che la nostra Nazionale si abbassasse troppo in campo e permettesse agli ungheresi di diventare pericolosi con diverse occasioni. Da allora, è salito in cattedra Donnarumma, che in cinque minuti ha fatto altrettante parate. Provocando così l’insofferenza di mister Rossi, che a fine partita lo ha poi elogiato: “È il miglior portiere al mondo, non a caso che sia il portiere del Psg”. Per poi aggiungere: “Volevamo riuscire nel miracolo, ma quando giochi contro queste squadre c’è bisogno di una partita quasi senza errori e sperare che gli altri ne commetta. E comunque avere un pizzico di fortuna che oggi non c’è stato”.

"È arrivato il momento di dire tutto": Cassano svela la lite (furibonda) con Totti

Donnarumma non vuole ripetere gli errori contro Real e Germania

Al fischio finale, quindi, quella frase sussurrata da Rossi al portiere campano, “Ci ha rotto le p…”, che con i suoi interventi decisivi ha impedito alla Nazionale ungherese di ritornare in gioco. Gigio è di nuovo in crescita, e lavora per non ripetere più gli errori commessi contro Real Madrid (il gol di Benzema), e Germania (il passaggio involontario che ha portato al gol di Werner). Intanto, alla Puskas Arena è stato tra i migliori.