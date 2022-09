Juventus, Antonio Conte e la strana risata: Max Allegri trema davvero?

30 settembre 2022 a

“Le voci che mi danno alla Juve? È incredibile in questo periodo, credo sia irrispettoso per l'allenatore che lavora nella Juventus (Allegri) e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione”. Tuona in conferenza stampa Antonio Conte, rispondendo a chi lo vuole di ritorno nel club della Vecchia Signora. Il tecnico pugliese degli Spurs ci va giù con la solita schiettezza di sempre, facendo il punto della situazione. Tutto è cominciato con una risata, quasi come se si aspettasse che qualcuno prima o poi gli avrebbe posto quel quesito. Poi ha proseguito: "Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande. Ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest'esperienza qui".

Juve, voci impazzite su Antonio Conte: perché Allegri trema davvero

Conte: “La Juve? Sto bene a Londra, non voglio sentirne parlare” - Il contratto di Conte col Tottenham scadrà il 30 giugno 2023, e nelle ultime settimane sono girate con forza le voci di un suo possibile ritorno in bianconero. Nel club che lasciò all’improvviso nell’estate del 2014 dopo la rottura col presidente Andrea Agnelli. Per quanto riguarda Madama, si è parlato di un esonero di Allegri e di un traghettatore fino alla firma di Conte a fine stagione. Tutte supposizioni che per ora non trovano conferme, se non nella versione di Conte che di certo non è mai banale nelle risposte: "Abbiamo un'intera stagione per trovare la migliore soluzione possibile per il club e per me, che di sicuro sto bene a Londra – ha concluso – Ho un ottimo rapporto con il presidente e con Paratici (a.d. degli Spurs, arrivato scorso anno dopo l’addio proprio alla Juve). Non vedo alcun problema e non voglio sentirne più parlare".