Cristiano Ronaldo "tagliato": Portogallo, bomba sui Mondiali in Qatar

Tempi duri per Cristiano Ronaldo, la cui fase calante è sotto gli occhi di tutti. Non è più titolare nel Manchester United e anche in Nazionale non sta brillando: d’altronde i 37 anni iniziano a farsi sentire, anche per uno che ha fatto la storia. Di certo per il morale di CR7 non sarà il massimo il fatto che il nemico Leo Messi è in grande spolvero, tra Psg e Argentina.

L’ultimo schiaffo al campione portoghese è arrivato clamorosamente dalla sua Nazionale: come se non bastasse il periodo molto complicato che sta vivendo nel suo club, il Portogallo ha deciso di non avvalersi di CR7 come uomo immagine per la spedizione ai Mondiali in Qatar. I dirigenti della Nazionale hanno infatti scelto di avvalersi di altri calciatori per le immagini che saranno proiettate il prossimo inverno sui grattaceli di Doha: quelle di Bruno Fernandes (compagno di squadra di Cristiano Ronaldo a Manchester) e di Diogo Jota (attaccante del Liverpool).

Chissà come avrà preso la notizia CR7, probabilmente non bene, per usare un eufemismo. D’altronde, per quanto possa essere in difficoltà in questo momento, è pur sempre un calciatore che ha fatto la storia di questo sport e anche della sua Nazionale, detenendo il record di 117 reti in 191 presenze.