Flavio Briatore, "avrei spaccato tutto": una furia per la Ferrari

Anche Flavio Briatore ha criticato duramente la Fia per aver impiegato ore nel prendere una decisione su Sergio Perez e anche per l’entità della penalità, che non è stata severa come avvenuto in precedenti praticamente identici. “Io ieri avrei spaccato tutto”, ha dichiarato Briatore immedesimandosi nei panni di Mattia Binotto.

A far infuriare tutti sono state soprattutto le tempistiche dei commissari della Fia nell’investigazione sulle infrazioni commesse da Sergio Perez durante il regime di safety car. Sono infatti passate oltre quattro ore per avere una decisione: alla fine la vittoria è rimasta al pilota messicano della Red Bull, che è stato punito soltanto con 5 secondi di penalità a fronte di tre diverse infrazioni. In Ferrari contavano che la vittoria sarebbe stata attribuita a Charles Leclerc, per il quale la beffa è stata doppia.

Dato che l’investigazione è stata condotta soltanto ore dopo la fine del Gran Premio, il ferrarista non poteva essere sicuro della penalità di Perez e ha continuato a spingere per rimanere a contatto, salvo poi usurare troppo le gomme e finire dietro di oltre 5 secondi. “Alla Fia c’è gente inadeguata - ha commentato Briatore - ad ogni gara abbiamo un problema, anche ieri lo stesso. Se c'era stata un'infrazione perché aspettare delle ore quando con tutta la parte tecnica a cui attingere si può decidere in un minuto? Non è colpa della F1 ma della Fia, bisogna assolutamente cambiare. Così si può rovinare una gara, lo spettacolo e incidere sul Mondiale”.