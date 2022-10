Verstappen, la foto che sconvolge la F1: "Perché fa così?", come lo hanno beccato

03 ottobre 2022 a

a

a

Un cannibale. Max Verstappen è così: assetato di vittorie, ma anche inconsolabile quando queste non arrivano. Come accaduto a Singapore, quando l’olandese — fino a verso fine-gara sesto dietro a Lando Norris — è andato lungo in curva 10. Da lì, ha spiattellato le gomme ed è dovuto tornare ai box per fare un pit in più. Quindi, è tornato in zona punti e si è preso il settimo posto, superando anche la Mercedes di Lewis Hamilton (nono), finito a muro mentre era quarto dietro alla Ferrari di Carlos Sainz. Intanto, su Twitter, una foto lo ritrae sconsolato dopo la gara, mentre preparatore e accompagnatrice aspettano che si riprenda.

Le critiche a Max dagli utenti sui social

Max è deluso, beve un po’ della sua Red Bull, e intanto fissa il vuoto senza dire nulla. Colpa anche del caldo e dell’umidità di Singapore, che dopo tale gara porta di solito a perdere oltre tre chili per la sudorazione. Sui social, intanto, c’è chi non ha perdonato l’olandese, che a Suzuka molto probabilmente si prenderà il secondo alloro iridato di F1 della sua 25enne carriera: "Ha dominato un anno intero e dopo la prima gara storta si abbatte così", "Guida il campionato di oltre 100 punti su macchina spaziale e reagisce così", "Anche lui è umano", "I campioni reagiscono così”, “Non può essere vero”, sono solo alcuni delle didascalie a corredo della foto condivisa da tantissime persone.

Le combinazioni: Verstappen campione in Giappone se…

Intanto Verstappen, ripetiamo, a Suzuka potrebbe prendersi il secondo titolo dopo quello del 2021, vinto all’ultimo giro di Abu Dhabi contro Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Queste le possibili combinazioni in favore dell’olandese, che diventerebbe Campione del Mondo se: Verstappen vince e realizza il giro veloce, indipendentemente da come si piazza Leclerc; Max vince, Leclerc chiude il GP al 3° posto o peggio; l’olandese si piazza al 2° posto, Leclerc chiude dalla 5ª posizione in giù e Perez non meglio di 4° senza giro veloce; Verstappen arriva terzo con il giro veloce, Leclerc non meglio di 6° e Perez non meglio di 5°; se Max si classifica 4°, Leclerc non va oltre l'8° posto o peggio e Perez non meglio di 7° senza giro veloce; se l’olandese si piazza 5°, Leclerc non va oltre il 9° posto o peggio e Perez non meglio di 8° senza giro veloce; infine se il pilota Red Bull si classifica 6°, Leclerc non finisce in zona punti e Perez non meglio di 9° senza giro veloce.