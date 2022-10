Bari, nuda allo stadio: lo scandalo, come mostra il lato B

03 ottobre 2022 a

Il Bari di Aurelio De Laurentiis sta stupendo tutti in questo inizio di stagione: si trova meritatamente in testa alla classifica di Serie B, tra l’altro dopo aver battuto con un incredibile 6-2 il Brescia nell’ultimo turno del campionato. Lo spettacolo non è però soltanto in campo, ma anche sugli spalti: il San Nicola è notoriamente uno stadio caldo, ma adesso può contare anche su una tifosa “speciale”.

Si tratta di una 21enne che sta diventando famosa non solo a Bari per il suo lato B da “Serie A”, che mostra senza alcun problema sugli spalti dello stadio. Tra l’altro la ragazza ha pure indovinato il pronostico dell’ultima partita col Brescia: ha sbagliato il risultato esatto, che aveva scritto ovviamente sul lato B, ma ha preso la vittoria del Bari. E così pure questo weekend ha mostrato il didietro in curva, per la gioia dei presenti ma anche degli assenti, visto che ormai il suo account Instagram viaggia verso i 100mila follower.

“Da donna - ha spiegato a BariViva.it - mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna. Credo che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata. Una donna che non si deve mostrare, che non deve andare in giro vestita in una certa maniera. Questo ragionamento significherebbe legittimare le persone a fare violenza su questo tipo di contenuti, invece dobbiamo incentivare la promozione della parità dei sessi. Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore".