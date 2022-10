Bari, lato B nudo allo stadio? Per la tifosa si mette malissimo

04 ottobre 2022 a

Tanta pubblicità e forse anche tanti guai per Coyotecute Pugliese, l'influencer che su Instagram sta spopolando grazie alle sue foto in deshabillé scattate sugli spalti dello Stadio San Nicola di Bari. Una ultrà biancorossa decisamente sopra le righe e piccantella che ha attirato l'attenzione anche della Questura del capoluogo pugliese. L'ultima impresa risale a sabato 1 ottobre, in occasione della settima giornata di Serie B.

Il Bari (anzi, La Bari come sono soliti chiamare affettuosamente il club i tifosi pugliesi) travolge il Brescia con il punteggio tennistico di 6-2. Lo stadio esplode e tra le migliaia di supporter in festa c'è anche l'avvenente mora di 21 anni, che nell'entusiasmo generale improvvisa un altro spogliarello che la lascia con slip e Lato B in bella mostra in primo piano nelle foto subito pubblicate sui social. Scatti diventati virali e finiti sul tavolo della Questura di Bari, che ora potrebbe indagare la giovane per atti osceni in luogo pubblico o atti contrari alla pubblica decenza.

L'influencer, peraltro, è recidiva perché ha messo in scena lo stesso spettacolino anche il 3 settembre in occasione del match pareggiato 2-2 contro la Spal. I follower su Instagram (attualmente sono 64mila, non pochi) hanno iniziato a crescere a dismisura. Intervistata da BariViva, la ragazza aveva ammesso di lavorare come creatrice di contenuti per adulti sulla piattaforma OnlyFans e di riuscire a guadagnare tra i 4 e i 5mila dollari al mese. L'augurio è che non debba spendere il ricavato solo in avvocati.