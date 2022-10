Inter-Barcellona, rigore netto ma... perché non è stato fischiato

05 ottobre 2022 a

a

a

Per l’Inter la vittoria della liberazione (1-0) contro il Barcellona. Ma il mancato rigore non concesso alla squadra di Xavi nel finale ha fatto sicuramente discutere. Dumfries infatti tocca in area il pallone, come mostra l’immagine con la lente d’ingrandimento dopo il fischio finale. Il difensore ex Psv, infatti, anticipa Ansu Fati, ma si nota che il contatto. Grazie poi all'incrocio con le altre telecamere, si può escludere sia che Dumfries sfiori la palla di testa o che sia l'attaccante a colpire il pallone. Il rigore dunque, alla luce della posizione del braccio dell'olandese alto e largo, è netto.

"La scoperta sull'arbitro dopo la gara". L'Inter vince, Barça furioso: terremoto Uefa

Rigore non dato al Barça, Vincic si fida del Var

Tale penalty, però, non è stato assegnato dal direttore di gara Vincic perché si è fidato dei suoi collaboratori al Var, senza ricorrere al monitor a bordo campo e all'on field Review: l'unica spiegazione possibile dunque è che al Var non abbiano visto le immagini che hanno garantito la certezza del tocco di mano di Dumfries, nemmeno quella relativa al video precedentemente citato. Proprio per questo, non essendoci la certezza del fallo, si è deciso di non intervenire.

Inter-Barça, caos Var. Xavi insulta l'arbitro, il gesto clamoroso al 92' | Guarda

Marelli: “Rigore netto, ma forse immagine zoomata non subito disponibile

Resta però un tocco netto e un rigore non dato, che molto probabilmente avrebbe fatto finire il match sull’1-1. Lo stesso Luca Marelli, ex arbitro e oramai commentatore arbitrale per Mediaset, ha detto la sua nel post-gara: “Da questa immagine (arrivata un'ora dopo la fine), il tocco di mano di Dumfries è chiaro. Ma, da quel che ho capito (quella che si nota in copertina, ndr), c’è il dubbio che questa immagine non fosse a disposizione del Var. Questo è rigore netto".