Cristiano Ronaldo alla frutta: come si divora un gol, imbarazzo totale

07 ottobre 2022 a

a

a

È proprio un inizio di stagione da dimenticare per Cristiano Ronaldo. In rottura con squadra e mister Ten Hag, il portoghese non è riuscito a trasferirsi a fine mercato (con le voci che l’hanno dato al Napoli, allo Sporting e in Medio-Oriente) ed è dunque rimasto coi Red Devils, dove tra 2003 e 2009 è cresciuto ed è diventato fenomeno sotto agli insegnamenti di sir Alex Ferguson. In Europa League, il portoghese è tornato titolare ma si è reso protagonista di un errore incredibile nella vittoria per 3-2 contro l’Omonia Nicosia.

CR7, che errore!

A Cipro, infatti, CR7, che cercava il gol numero 700 con le squadre di club, si è divorato un gol netto al 77’. Poteva finire 4-2, invece la sua squadra ha dovuto difendere nel finale il risultato dopo il gol di Panagiotou all’85’. Erano finiti sotto i Red Devils in avvio con la rete di Ansirifard, poi l’avevano ribaltata sul momentaneo 3-1. Prima, però, dell’errore di Ronaldo: Bruno Fernandes ha in quell’azione disorientato il portiere e lo ha saltato, poi, con un tocco leggero e preciso, ha servito il cinque volte Pallone d’Oro. L’ex Juve e Real, però, con la porta spalancata e soprattutto senza portiere ha centrato il palo.

"Uno stregone per rovinare Cristiano Ronaldo": Pogba, il caso si complica

United sempre seconda in Europa League

Dopo l'errore ha allargato le braccia sconsolato, come a dire: “Non me ne va bene una”. Niente seconda marcatura di stagione (il primo su rigore allo Sheriff), dunque. Alla fine, per fortuna dello United, la vittoria è comunque arrivata: ora la squadra di Ten Hag è a quota 6, seconda nel Gruppo E di Europa League dietro alla Real Sociedad.