Iker Casillas, il coming-out: "Sono gay". E Puyol...

09 ottobre 2022 a

a

a

Iker Casillas fa coming out. L'ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid ha scritto su Twitter: "Spero mi rispettiate: sono gay. Buona domenica". Un cinguettio che ha scatenato le più disparate reazioni. Tra queste il commento dell'ex capitano del Barcellona Carles Puyol che ha replicato: "È il momento di raccontare della nostra storia". L'annuncio però ha destato parecchio sospetto, visto che qualche ora dopo è stato cancellato.

Dzeko, la doppietta risolleva l'Inter: tre punti pesanti a Sassuolo

Smentita - viene da domandarsi - o hackeraggio? Stando ai media locali il tweet sarebbe uno scherzo da parte dell'ex calciatore, stufo di tutte le storie che gli erano state attribuite dopo la separazione dalla giornalista Sara Carbonero. Casillas ha infatti chiuso il suo matrimonio nel 2021. Da quel momento sono tantissime le relazioni, più o meno reali, che gli sono state attribuite dai rotocalchi di gossip.

Il Milan vola sulle ali di Tomori e Diaz: Juve, che schiaffone a San Siro

Soltanto dieci giorni fa, l'ex Real Madrid è stato costretto a smentire un flirt con Shakira. Da qui il sospetto che il cinguettio sia in realtà una fake news. E infatti qualche ora dopo ecco che Casillas spiega: "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT".