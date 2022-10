Joao Felix umilato da Simeone reagisce così: l'Atletico piomba nel caos

13 ottobre 2022 a

a

a

Joao Felix-Diego Simeone: è rottura. Il mancato ingresso nell’ultimo impegno di Champions contro il Club Brugge (0-0) ha fatto arrabbiare non poco il talento portoghese dell’Atletico Madrid, fatto scaldare per 35 minuti ma che non è poi entrato in campo. Una volta appreso che sarebbe rimasto in panchina, la reazione del giocatore verso il suo allenatore è stata evidente. L’episodio è accaduto verso l’80’, mentre Felix si stava riscaldando tra gli applausi convinti dei propri tifosi, che pregustavano il suo ingresso. Alla fine, però, a 10’ dalla fine il Cholo ha preferito inserire Witsel come ultimo cambio, e Joao si è sfogato lanciando la pettorina in campo, raccolta da un assistente dell’ex giocatore di Lazio e Inter.

Juve, per Allegri è davvero finita: "Chi lo ha scaricato", clamoroso

Felix, like al post di un tifoso del Benfica

Ora l’Atletico Madrid rischia l’eliminazione dalla Champions. Nel Gruppo B è terzo con soli quattro punti, dietro al Porto (2° con sei) e al Club Brugge, primo a quota 10. Un risultato sorprendente, dato che la squadra di Simeone era data come favorita per il passaggio del turno. A fine gara, è scoppiata l'indignazione del popolo colchonero sui social, che si è schierato ancora una volta a favore del giocatore, criticando apertamente Simeone. Tra i tanti post, uno in particolare ha fatto subito il giro del web, firmato da Rui Costa do Azeite, tifoso del Benfica, vecchia squadra di Felix nella stagione 2018-19: "Qui sei rispettato, torna a casa Felix" recitava il post, dietro al quale non si celava ovviamente l'ex 10 del Milan, ma un semplice tifoso. Post diventato virale per il ‘mi piace’ del giocatore, che rischia di apparire come una pietra tombale sul rapporto con l’Atletico e con Simeone.