De Zerbi, rissa con l'allenatore del Brentford: "Non toccarli!"

Rissa sfiorata a bordo campo tra Roberto De Zerbi, tecnico italiano del Brighton Hove & Albion e il collega del Brentford, Frank. Dopo un punto nelle prime due partite, il Brighton perde contro una squadra modesta e l'allenatore bresciano, che in estate aveva rescisso dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk viste le incertezze legate alla guerra (e che poche settimane fa aveva rifiutato di subentrare al Bologna per rispetto di Mihajlovic, malato ed esonerato), perde nervi e testa.

Il Brentford vince 2-0 con la doppietta di bomber Toney sale a 13 punti, ottavo a un punto dalla squadra di De Zerbi. Durante il match, con i suoi già in svantaggio, si sono poi verificate scene da Far West. Siamo sul finale del primo tempo e Franck fa già melina: la palla finisce fuori, il tecnico danese blocca l'olandese del Brighton Veltman che stava rimettendo in gioco la palla finita in fallo laterale. Ostruzionismo che non è andato giù a De Zerbi, scattato come una molla.



"Don't touch my players", è l'urlo lanciato dall'ex tecnico del Sassuolo, partito di corsa verso Frank. "Non toccare i miei giocatori". Sono volate parole grosse, con i due allenatori che non sono venuti alle mani solo per l'intervento, provvidenziale, dei rispettivi staff. La rissa si è risolta con un cartellino giallo per entrambi.