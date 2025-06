Inter, testa a testa per il dopo Inzaghi: ecco chi è in pole

C'è stata sincerità, prima di tutto. Il presidente Marotta e Simone Inzaghi, assieme ad Ausilio e Baccin, hanno parlato con franchezza, l'una delle possibilità del club sul mercato e l'altro dei suoi dubbi sulla permanenza in un progetto meno rivoluzionario di quanto sarebbe stato necessario. Dubbi sinceri. Il mister era diviso tra il cuore che gli suggeriva di restare e la mente, non ancora del tutto lucido a causa della finale di Champions League, che gli indicava la via d'uscita. «Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi (ieri, ndr)», scrive Marotta sul comunicato emesso dall'Inter pochi minuti dopo la fine della riunione. È la parte saliente, ben più dei ringraziamenti di rito: si lasciano bene, «di comune accordo», prendendo atto delle reciproche necessità. Molti tifosi questa sincerità non la vedono. Per loro Simone Inzaghi aveva già un accordo da aprile con l'Al Hilal e questo spiegherebbe il crollo dell'Inter nel finale di stagione. Rivangano il precedente con la Lazio, lasciata sul punto di firmare il rinnovo proprio per i nerazzurri.

Ma di queste storie è pieno il mondo del calcio per cui è anche inutile convincerli del contrario. Diciamo questo: che Inzaghi lasciasse l'Inter ce lo si poteva aspettare, era fisiologico per il logorio di questi quattro anni; che andasse in Arabia Saudita piuttosto che fermarsi qualche mese per respirare, ecco, è meno da Inzaghi, ma per poter giudicare bisognerebbe avere sul tavolo un'offerta da 50 milioni per due anni semi-sabbatici, diciamo così. È anche un buon modo per non allenare un concorrente dell'Inter, ma in pochi la vedranno in questo modo. Pazienza. A Inzaghi e all'Inter non interessa più di tanto chiarire. L'obiettivo comune era uscirne in modo elegante e così è stato. La riconoscenza interna è sincera. Anche da parte del gruppo squadra che non sapeva nulla a Monaco, contrariamente alle voci circolate sui social: è stata davvero una decisione in bilico fino a ieri.