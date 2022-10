Guidolin e Maicosuel, un cucchiaio è per sempre: "Sfighe", ascolta il podcast

16 ottobre 2022 a

a

a

"Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", il podcast di Andrea Tempestini. Qui la terza puntata, la storia di un rigore che ha segnato due carriere. Francesco Guidolin e Maicosuel, un cucchiaio è per sempre. Già, perché se il brasiliano dal soprannome impegnativo, 'O Mago, non avesse tirato quel rigore in modo sciagurato, forse Guidolin avrebbe coronato il sogno di una carriera: arrivare in Champions League. Ma quel disastroso rigore ha spezzato - per sempre - il sogno dell'allenatore veneto con la voce che trema, così come ha chiuso di fatto la carriera di Maicosuel. E la sfiga, in questa storia, è quella di un mister che di quel cucchiaio si è preso la colpa, senza però meritarsi nulla di tutto ciò. Men che meno la colpa.

Ascolta "Maicosuel e Guidolin, un cucchiaio è per sempre" su Spreaker.