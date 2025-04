Milan, orrore contro Mike Maignan: "Uomo di mer***"

Uno striscione offensivo nei confronti del portiere del Milan, Mike Maignan, è stato affisso martedì notte nei pressi del Bluenergy Stadium, da parte di supporter dell’Udinese, che si giocherà domani in occasione dell’anticipo di campionato del 32° turno. Lo striscione con la scritta «Maignan uomo di m...» è stato successivamente rimosso.

Nel corso della sfida tra Udinese e Milan, gennaio 2024, un piccolo gruppo di tifosi alle spalle dell’estremo difensorerossonero aveva pronunciato frasi razziste nei suoi confronti; gli altri tifosi presenti non si erano accorti di quanto stava succedendo. Gli ultras friulani imputano a Maignan di aver bollato come razzista l’intera Curva Nord. Per quell’episodio, grazie alle analisi incrociate delle telecamere di sicurezza dello stadio, era stato possibile a poche ore di distanza dall’evento, risalire agli autori dei gravi insulti razzisti.