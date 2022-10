Mario Draghi, la telefonata di prima mattina: "Piena solidarietà"

16 ottobre 2022 a

Tutto il mondo dello sport e della politica a fianco di Paola Egonu. Anche Mario Draghi, il premier uscente, che in uno dei suoi ultimi gesti "d'immagine" da presidente del Consiglio in carica ha deciso di telefonare alla stella della pallavolo azzurra per esprimerle la più profonda solidarietà.

La 23enne votata miglior attaccante ai Mondiali di volley, sabato sera subito dopo il bronzo vinto dalle azzurre contro gli Stati Uniti si è sfogata con il suo procuratore, a bordo campo: "Mi hanno chiesto anche se sono italiana... Questa è la mia ultima partita in nazionale, sono stanca". Un mix di beceri commenti razzisti, delusione sportiva e stress personale, parole che hanno convinto Draghi a comporre il suo numero di telefono.

"Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal presidente Draghi nella telefonata di questa mattina - si legge in una nota di Palazzo Chigi -. L'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale". Più o meno le stesse parole spese da Matteo Salvini su Twitter ("Grandissime le ragazze italiane della pallavolo per la medaglia di bronzo. Un abbraccio più forte a Paola Egonu, campionessa in campo e fuori, cui auguriamo ancora tante vittorie col Tricolore sul petto") e da Roberto Fico, ex presidente della Camera, che definisce la Egonu "orgoglio per il nostro Paese. Le sue lacrime di ieri sono una ferita per l'intera comunità. Gli episodi di razzismo sono purtroppo ancora frequenti e sono intollerabili in una società che deve essere coesa".