Acerbi, "più uomo io di tutti loro": lo sfogo con cui travolge la Lazio

Venne criticato duramente per quel gol nel finale di Sandro Tonali la scorsa stagione, quando la sua ex Lazio cadde nel finale e i rossoneri di Pioli ebbero lo slancio decisivo verso lo Scudetto. In quell'occasione Francesco Acerbi fu bersaglio di tantissime polemiche, perché la rete della vittoria dei rossoneri arrivò da un suo errore. Subito dopo il gol, l’ex Chievo venne affrontato a muso duro da Marusic, e la reazione divenne oggetto di pesantissime critiche per il suo passato in rossonero. Comportamenti mai accettati dal difensore della Nazionale, che dopo la sfida tra Inter e Salernitana è tornato sull'episodio ai microfoni di Sky Sport: "Sono sempre stato zitto sulla storia di Lazio-Milan, ma quello che accaduto è una cosa vergognosa”.

Lautaro e Barella, l'Inter liquida la Salernitana. Per Inzaghi ora è "momento magico"

Acerbi su Lazio-Milan: “Più uomo io di loro, fatto vergognoso”

Insultato durante il ritiro estivo, nonostante i tentativi di moderazione di Maurizio Sarri, alla fine Acerbi ha deciso, in accordo col club, di lasciare Roma. Domenica è arrivata la risposta verso chi lo ha sempre criticato negli ultimi mesi. E il difensore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Sono molto più uomo io di tutti quelli che hanno puntato il dito — ha aggiunto — C’ho riso sopra, ma è solo vergognoso. Ormai con i social l'insulto è di casa e nessuno li fermerà, basta non guardarli”.



Acerbi: “All’Inter ambientato benissimo, squadra si sta ritrovando”

Poi sulla vittoria con la Salernitana: "Pensando al percorso fatto in queste due settimane abbiamo fatto una partita importante, sapendo che questa sarebbe stata la partita più difficile, dovevamo confermare quanto di buono fatto contro il Barcellona e il Sassuolo. L'impatto con l'Inter? Mi sono ambientato benissimo. Sono arrivato in un momento di difficoltà, l'ho vissuto in pieno, ma l'ambiente era ed è sereno. Bisognava archiviare alcune scorie passate, trovarsi come squadra, ora ci stiamo ritrovando".