Francesco Totti sconvolge tutti: dove si fa vedere con Noemi Bocchi

La prima uscita in pubblico, senza più nascondersi: Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio Louis-II di Montecarlo, per vedere la partita tra Monaco e Clermont. Dopo le foto e il video emersi con i due assieme nel giorno in cui il Pupone ha festeggiato il suo 46esimo compleanno, oggi l’ex capitano giallorosso ha mostrato ufficialmente a tutti il volto della sua nuova compagna, dopo la separazione da Ilary Blasi. Il contesto è quello dello stadio del Principato, immortalato dalla tv francese Canal+ mentre Totti assisteva a una partita di calcio con la sua Noemi. Non della sua Roma e ovviamente non in Italia, ma all’estero, nel Principato.

Lo stupore di Canal+

Su Twitter, quelli di Canal+ hanno scritto: ”Francesco Totti è presente al Louis-II!”, commentando con stupore la presenza dell'ex numero 10 dei giallorossi. Il Pupone e Noemi Bocchi erano comunque già apparsi insieme in uno stadio, ma nessuno era ancora a conoscenza della loro relazione. Ovvero durante Roma-Genoa del febbraio 2022: lei poco distante da Francesco, prima che il loro rapporto si evolvesse e l’11 luglio venisse annunciata la separazione da Ilary Blasi.

Totti e Bocchi insieme anche a Tirana per la finale di Conference

Totti e Bocchi erano anche stati a Tirana, insieme per la finale della Conference League poi vinta dai giallorossi contro il Feyenoord. La donna però è sempre stata in incognito: voli separati, stesso hotel, camere diverse, massima discrezione. Ora l’inizio ufficiale della loro storia, insieme, davanti alle telecamere allo stadio. E in serata, ripresi in un video dall’amico di Totti, Alex Nuccetelli. La visita di Totti nel Principato, potrebbe esserci stata per vedere da vicino qualche giovane interessante.