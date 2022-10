Zaynab Dosso si sfoga: "Mi hanno detto 'sporca negra'"

Il caso

18 ottobre 2022 a

a

a

Insultata per il colore della pelle. E attorno grande indifferenza. Dopo lo sfogo di Paola Egonu a seguito della finale per il terzo posto vinta ai Mondiali di volley, è il turno di Zaynab Dosso denunciare di essere stata vittima di razzismo. Mentre era in un bar assieme ad altri atleti, la 23enne velocista azzurra racconta di una signora venuta "a chiedere se avevamo qualche moneta da darle. Le diciamo che ci dispiace ma non avevamo nulla da darle. Lei sotto voce dice: ’puttana straniera'. Allora io le chiedo di ripetere se ne ha il coraggio e lei dice ad alta voce ’puttana straniera tornatene nel tuo paese'". La Dosso, bronzo con la 4X100 agli ultimi Europei e detentrice del record italiano sui 60 metri, confessa anche nel corso di un’intervista a "La Stampa" di essere rimasta scioccata non tanto per gli insulti ma per il fatto "che tutti quelli che intorno a noi erano in silenzio, alcuni addirittura ridevano, eccetto la mia amica Johanelis Herrera scoppiata a piangere per l’incazzatura della situazione". La 23enne velocista di origine ivoriana, tre volte campionessa italiana dei 100 metri, aggiunge: "Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura ad uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un atto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente".