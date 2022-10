Leao e Milan, il retroscena: "Jorge Mendes furioso"

19 ottobre 2022 a

Il Milan vuole Leao, Leao vuole il Milan. Ma non sarà semplice, perché il giocatore è appetito all’estero da Psg e Chelsea, e perché c’è la causa pendente dello Sporting Lisbona. Nel tardo pomeriggio di martedì, intanto, a Casa Milan si è presentato Ted Dimvula, l'avvocato francese che negli ultimi mesi si è aggiunto a Jorge Mendes, celebre procuratore, per rappresentare gli interessi del portoghese. Nel mezzo la spinosa vicenda relativa al risarcimento da 16 milioni col club connazionale — lasciato all’improvviso nell’estate 2018 per passare al Lilla — che con interessi e penale sono nel frattempo saliti a 19,5. Mendes intanto vuole vederci chiaro e secondo il Corriere della Sera avrebbe preso malissimo la decisione di Dimvula di sostituirsi a lui in un rinnovo, che promette milioni a pacchi per lo stesso Leao.

Milan, 6 milioni più bonus per Leao (e un piccolo aiuto per il debito) - L'avvocato di Leao martedì si è presentato con una richiesta di 7 milioni più 1 di bonus, e il pagamento da parte del Milan di metà della multa dovuta allo Sporting Lisbona. Il Milan avrebbe però alzato un muro, facendo presente la propria posizione. Sarebbe anche disposto a corrispondere un ingaggio da 6 milioni al giocatore più bonus, ma non ha alcuna intenzione di sostituirsi a lui nel pagamento della multa allo Sporting, anche se non esclude di aiutarlo a coprire il debito.

Corriere: incontrati agenti Lang e Ziyech in caso di sorpresa - Maldini e Massara non vogliono scendere a patti e non avrebbero alcuna intenzione di ritrovarsi coinvolti in una vicenda che non compete alla società. Ma l’offerta presentata al giocatore è ben più alta di quella che aveva Ibrahimovic fino al termine della scorsa stagione. Secondo il Corriere della Sera, infine, Maldini avrebbe già incontrato gli agenti di Lang e Ziyech, per cautelarsi da ogni possibile sorpresa.