Milan, colpo-scudetto a gennaio? Tam-tam: "Chi sta per arrivare"

Romelu Lukaku è pronto al ritorno in campo, ma anche a rimanere all’Inter per l’annata 2023-24. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, sottolineando che presto verrà rinnovato il prestito col Chelsea anche per il prossima stagione. Poi, una volta alla fine, Big Rom potrebbe diventare nerazzurro a titolo definitivo. Se l’Inter inizia a sorridere dopo un inizio di campionato in difficoltà, dalla Spagna la Juve guarda al portiere del futuro per il post-Sczcesny. Un collaboratore di Cherubini, infatti, è stato a Siviglia per visionare il giovane portiere georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili, classe 2000. Quello a cui Ringhio Gattuso ha dato lo “schiaffetto” lo scorso weekend, quando l’estremo difensore ha chiesto scusa ai compagni nello spogliatoio dopo l’errore contro l’Elche.

In Premier, invece, il Chelsea sta cercando un attaccante per la prossima estate e, secondo il sito 90min, il nome caldo è quello di Victor Osimhen. Già cercato in estate dallo United, che aveva proposto al Napoli uno scambio con Cristiano Ronaldo, il nigeriano è il piatto principale ai quali i Blues vogliono ambire. L’alternativa sarebbe invece il canadese del Lille, Jonathan David. Già impegnato nel rinnovo di Rafa Leao, il Milan continua ad apprezzare Luis Alberto della Lazio, già inseguito nell’estate 2021. Ora che lo spagnolo sta trovando poco spazio con Maurizio Sarri — è stato titolare solo 7 volte su 14, solo due volte ha giocato per intero i 90’ — la situazione potrebbe ripetersi. Ma attenzione al Siviglia che sogna un suo ritorno.

Occhio infine anche al Psg, che potrebbe fare sul serio con Joao Felix per la prossima estate. Sul giocatore anche Bayern Monaco e Manchester United. Il quotidiano di fede madrileña, AS, riferisce di contatti già avviati fra il club francese e l'entourage del portoghese, nel tentativo di individuare la formula ideale per il possibile trasferimento già a gennaio dell'anno prossimo. Il giovane ha una clausola rescissoria da 350 milioni, una cifra 'fuori mercato’ e folle che l'Atletico Madrid rivendica (forse a vuoto). E il giocatore è in rotta con il tecnico Diego Simeone.