Francesco Totti, Fabio Fazio: "Preferisco non intervistarlo", cosa c'è dietro

21 ottobre 2022 a

a

a

"Totti? Preferirei non intervistarlo". A sorpresa così Fabio Fazio si è confessato sulle pagine dell'ultimo numero di Oggi, celebrando i 20 anni del suo programma "Che tempo che fa". Troppo difficile conversare con l’ex capitano della Roma, che è reduce dalla separazione con Ilary Blasi e, da pochi mesi, ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi. “Sarei in difficoltà — ha detto il conduttore tv — Non trovo giusto scavare nel privato delle persone per avere un titolo sul giornale. Sinceramente preferirei non farla, quell’intervista”.

"Sesso? Na cifra". Totti, il video rubato che non piacerà a Ilary Blasi

Fazio: “Intervista con Macron costata il posto su Rai Uno”

Nell’intervista, Fazio ha poi ricordato alcuni momenti e interviste storiche della trasmissione. Come quella al presidente francese Emmanuel Macron che, a detta del conduttore, gli sarebbe costata la permanenza su Rai Uno: "L’Italia era in crisi con la Francia, Di Maio era andato dai Gilet Gialli, la Rai era schierata — ha raccontato — Pareva che avessi parlato con un nemico del popolo. Credo che quell’incontro mi sia costato la permanenza su Rai Uno".

"Che pena, forse non vuole lavorare": Massimo Giannini, sfregio a Francesco Totti

Fazio: “Spero Meloni non sprechi l’occasione che ha”

Parlando ancora di politica, qualche parola Fazio l’ha dedicata anche a Matteo Salvini, che lo ha definito un comunista col Rolex: “Ho un bell’orologio ma non è un Rolex — ha detto ancora il conduttore tv — E poi essere comunisti è complicato, bisogna poterselo permettere. Io non posso farlo”. Per poi aggiungere che “in Rai si stanno scoprendo tutti meloniani. E non solo lì. C’è la caccia al parente che si chiama Giorgia…“. Secondo il conduttore, la leader di Fratelli d’Italia “ha un’occasione storica quella di proporre una destra moderna, contemporanea e non estrema, spero non la sprechi”.