Red Bull, appello o patteggiamento? Perché Verstappen trema

La Red Bull che fa: va in appello contro la sanzione della Fia sul budget cap o accetta il “patteggiamento”? Così si chiedono Bbc e il Telegraph, come anticipato dai giornalisti Andrew Benson ed Erik Van Haren: la Fia avrebbe fatto un’offerta al team di Milton Keynes, relativa alla sanzione da applicare per le infrazioni. Le pene al momento sono confidenziali e ora la ‘palla’ passa a Christian Horner, che intanto venerdì, da Austin, potrebbe convocare una conferenza stampa nella quale potrebbe essere rivelato l’esatto ammontare della cifra sforata nel tetto di spese della stagione 2021.

Red Bull accetta il “patteggiamento”?

In caso di rifiuto del “patteggiamento”, la Red Bull finirebbe in appello contro la Cost Cap Administration, l’organo della Federazione che controlla i conti. Ma quello che trapela dagli Usa è che il team anglo-austriaco abbia deciso di non imboccare la strada del ricorso in appello, accettando il patteggiamento. In caso di sconfitta in appello, infatti, le sanzioni per ora previste potrebbero essere inasprite. Circostanza che ovviamente preoccupa i piloti, in primis Max Verstappen.

Racing News: Red Bull, cifra sforata sarebbe di 1,8 milioni

Secondo gli olandesi di Racing News 365, la cifra sforata sarebbe di 1,8 milioni di euro, addebitabili al team in quattro aree: il catering, le spese per i membri del team che non hanno potuto lavorare perché malati o quelle riconducibili al gardening leave, conteggiate al pari di pezzi di ricambio utilizzati. In più, di mezzo ci sarebbero anche alcune molte. Un preventivo che poi si è rivelato come sbagliato.