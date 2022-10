Ferrari, motore endotermico: la mossa con cui Binotto spera di salvarsi

20 ottobre 2022 a

Ad Austin il sesto motore endotermico, con aggiornamenti sull’affidabilità in vista della prossima stagione. Charles Leclerc farà i conti con l’ennesimo cambio di stagione. Per Binotto e la Ferrari la carta più importante per il 2023, se non si vogliono mandare arrosto 100 punti come in questa stagione. Da qui passano le speranze per andare oltre le 10 pole e le quattro vittorie del 2022. Nella Ferrari, intanto, scrive il Corriere della Sera, si segnala un Benedetto Vigna attivo sulla parte sportiva, l’a.d. con la passione delle corse, temuto per la fama di tagliatore. E proprio dal suo giudizio dipende molto del futuro di Mattia Binotto, impegnato da mesi sul 2023.

A Binotto non si può rimproverare il fatto di averci messo la faccia su tutto, prosegue l’articolo del Corriere. Anche quando partivano i sondaggi nel paddock della F1 per trovare un sostituto. Offerte che gli interessati avrebbero declinato con cortesia, l'ultimo sarebbe stato il tedesco della McLaren Andreas Seidl. Tra le critiche di Leclerc alla scuderia, affossato quest’anno da rotture del motore e decisioni rivedibili del team, e un Sainz più “aziendalista”, la medicina per l'affidabilità è vicina, con l’ingresso della nuova unità endotermica ad Austin, la sesta che verrà integrata sulla F1-75 del monegasco.

Ciò vorrà dire che Charles partirà con cinque posizioni di penalità in griglia, e dovrà cercare la rimonta. Verstappen invece insegue la 13esima vittoria di stagione, mentre la Ferrari, fuori dalle piste, aspetta la sanzioni della Fia contro la Red Bull. Da qui, infatti, passano le speranze di andare oltre le quattro vittorie di tappa e, soprattutto, le speranze per una stagione - la prossima - in cui si possa davvero ambire al titolo.