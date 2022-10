Max Vestappen umilia la Ferrari: "Lì ho capito che avrei vinto"

12 ottobre 2022 a

a

a

“Quando ho capito di aver vinto il Mondiale? Il momento è stato dopo la gara del Paul Ricard, quando il vantaggio è aumentato sensibilmente. Avevamo un'auto abbastanza competitiva, sapevo che la lotta con la Ferrari sarebbe stata serrata nelle gare successive, ma mi sono detto che quello che avevamo raggiunto era un distacco che non avremmo potuto più dilapidare". Max Verstappen indica chiaramente il momento in cui ha sentito che il secondo allora della carriera sarebbe arrivato tra le sue mani. Dopo la gara di Francia, quando il rivale monegasco è uscito di pista per un suo errore, mentre l’olandese, fino a quel momento secondo, è volato perfettamente al traguardo per allungare di altri 26 puti (considerando anche quello del giro veloce).

"Ridicolo, inaccettabile": Binotto sbrocca contro Red Bull e Formula 1

I tre record che Max può rompere nel finale di stagione - Da allora, Verstappen volò a 63 punti da Leclerc, con 10 gare e due sprint ancora a disposizione. E dopo un filotto di successi (eccetto Singapore, comunque sempre di marca Red Bull con Pérez), dall’Ungheria in avanti l’olandese si è preso tutto, e ora insegue altri tre record di stagione che potrebbe rompere nelle ultime quattro gare di stagione: il dato sul maggior numero di punti (detenuto da Hamilton nel 2019, 413); quello sul distacco più grande dal secondo classificato (le 155 lunghezze di Vettel sulla Ferrari di Alonso nel 2013) e sulle vittorie in un’annata (Schumacher nel 2004, e ancora Vettel nel 2013, sono fermi a quota 13). Insomma, sanzione per lo sforamento del budget cap a parte , tra Austin e Abu Dhabi c’è modo di entrare ancora di più nelle statistiche della F1.