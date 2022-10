Steven Bradbury, "Mi piace guardarli cadere": ascolta "Sfighe"

30 ottobre 2022 a

a

a

"Sfighe", il podcast di Andrea Tempestini. Ecco "Mi piace guardare la caduta degli altri", la quinta puntata, dedicata a Steven Bradbury.

Quello di Steven Brabdury a Salt Lake City, ai giochi invernali del 2002, è probabilmente il più improbabile, assurdo e fortunoso oro olimpico di tutti i tempi. Short track, gara di velocità di pattinaggio su ghiaccio: Steven vince perché cadono tutti, proprio come erano caduti tutti in semifinale, una semifinale a cui era riuscito ad accedere per una serie di circostanze che esulavano dal suo controllo. Questa storia di Steven Bradbury è cristallizzata in un video, famosissimo, celeberrimo, di Mai Dire Gol. Ma quel video non gli rende né onore né giustizia: dietro a quell'oro c'è altro. C'è un campione e c'è più di un calvario. Ma, soprattutto, ci sono le storie del "cannibale" Marc Gagnon e di Apolo Ohno, storie che si intrecciano in modo oggettivamente irripetibile con quella finale dei mille metri vinta dall'australiano che pattinava sul ghiaccio.