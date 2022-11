Max Allegri fatto a pezzi da Lele Adani: "Zitto e vergognarsi"

05 novembre 2022 a

a

a

Nonostante in passato le liti in televisione abbiano fatto clamore e deteriorato i rapporti tra i due, Daniele Adani non nutre alcun risentimento nei confronti di Massimiliano Allegri. Anzi, è uno dei pochi che gli augura di far bene, perché vorrebbe dire che avrebbe cambiato finalmente idea di calcio e iniziato a lavorare in un certo modo: finora però questo non è successo, anzi la Juventus è colata ancora più a picco in questo secondo anno di Allegri-bis.

"Perché chi perde è finito": Juve-Inter, la profezia "terminale" di Nicola Berti

Sebbene in campionato i bianconeri si stiano lentamente riprendendo, l’eliminazione in Champions League - maturata in maniera netta e praticamente senza neanche combattere - è un’onta difficile da cancellare. Nel corso dell’ultima live della Bobo Tv su Twitch si è ovviamente parlato della Juve, unica italiana a non raggiungere gli ottavi di finale. “Il Porto ha perso le prime due partite del girone, proprio come la Juve - è stata l’analisi di Adani - ma non ha trovato scuse e ha vinto le altre quattro, arrivando primo. Vuol dire che lo spazio c’era, se trasformi tutto sul campo”.

Napoli, la "profezia" sull'urna-Champions: per Spalletti sogna

“Se non trovi responsabilità da palleggiare - ha aggiunto - con Allegri la Juve ha fatto settanta partite, ma trovatemi cinque partite buone. Lì poi puoi avere dignità di trovare scuse, altrimenti zitti e vergognarsi”. Adani ha invece parlato bene di Simone Inzaghi, che è riuscito a riprendere in mano l’Inter e ad avanzare ai danni del Barcellona: “Complimenti dal punto di vista delle scelte, dell’apporto tecnico e tattico. L’Inter ha iniziato a giocare bene e lo ha fatto senza Brozovic e Lukaku”.

Ascolta "Mi piace guardare la caduta degli altri" su Spreaker.