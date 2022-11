Inter, bufera su Dzeko: il gesto-choc contro la Juve

07 novembre 2022 a

a

a

Il gol annullato dal Var a Danilo, le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, la vittoria che fa respirare la Juve, contro un’Inter incapace di segnare e ritornata in difficoltà. Una partita però dove i gesti negativi non sono mancati: non solo gli insulti razzisti rivolti dai sostenitori nerazzurri a Dusan Vlahovic, assente per infortunio e costretto a trepidare per i compagni dalla tribuna. Perché durante la partita si è registrato un altro spiacevole episodio, con protagonisti in negativo sia i tifosi della Juventus che Edin Dzeko. In un video diventato presto molto popolare su Twitter, si odono gli insulti che i supporters bianconeri in Curva Scirea rivolgono al centravanti bosniaco, ai quali l’ex romanista risponde con un gesto volgare.

Ascolta "La fine del gioco di Donald Crowhurst" su Spreaker.

La Procura Federale apre un fascicolo sul caso Dzeko?

Anche qui, secondo le ricostruzioni, si parla di insulti razzisti. Del tenore di quelli subiti da Vlahovic, che sono però stati indirizzati a Edin Dzeko. Ad accertare tutto questo potrebbe essere la Procura Federale, che potrebbe aprire un’inchiesta dopo le eventuali segnalazioni degli ispettori presenti all’Allianz Stadium. Intanto però la Juve di Massimilai o Allegri respira e risale la classifica: ora è quinta a quota 25, sotto di 10 lunghezze dal Napoli di Luciano Spalletti.