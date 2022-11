Tatarusanu "è sparito": Milan, cose mai viste a partita in corso

08 novembre 2022 a

Rimessa laterale di Theo, palla per Tomori e… Tatarusanu scomparso dalle telecamere! Il portiere del Milan non era in porta durante un’azione in possesso dei suoi compagni, nel match di sabato vinto in extremis contro lo Spezia. Perché non era tra i pali? Perché stava seguendo la raccomandazione abituale che viene fatta a tutti i portieri in fase d’impostazione dal basso: avvicinarsi il più possibile al compagno che ha la palla, per riceverla lontano dallo specchio della porta ed evitare complicazioni.

Perché Tatarusanu è arrivato quasi fino alla linea laterale

“Non ci va di sua spontanea volontà, lo allenano così", ha spiegato poi Beppe Bergomi durante il Club di Sky, che si è soffermato su quel frangente, per spiegare che in realtà non s'era trattata di una stranezza o di un azzardo. Tatarusanu stava sistemandosi in maniera tale da spostarsi sulla zolla migliore per ricevere lo “scarico” dei compagni di squadra all’indietro, quando il giro palla lo raccomanda. Tatarusanu era lontano dalla porta perché, essendo destro naturale, aveva preferito essere più vicino alla linea laterale per destreggiarsi al meglio con il suo piede, in fase di passaggio. Dopo qualche secondo, il dilemma è svelato: l'inquadratura torna di nuovo sull'area del Milan e Tatarusanu è di nuovo tra i pali. Come si dice: il trucco c'è ma non si vede.

Milan, la vittoria con lo Spezia per rimanere agganciato al Napoli

Alla fine il Milan è riuscito ad avere la meglio contro lo Spezia, c’è voluta la super girata di destro di Olivier Giroud, che si conferma come bomber dai gol pesantissimi. Due a uno per i rossoneri, che sono rimasti agganciati a -6 dal Napoli, vincitore a Bergamo. Stasera la sfida contro la Cremonese, senza la punta francese (che si è beccato il secondo giallo dopo essersi tolto la maglia) e Theo Hernandez, che contro la squadra di Gotti era diffidato.