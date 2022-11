Mourinho bombarda Abraham: "Forse...", scoppia il caos alla Roma

09 novembre 2022 a

“C’è gente dalla quale mi aspettavo di più. Non sono soddisfatto dell’involuzione di qualche giocatore e non posso nasconderlo. Però non farò i nomi”. Il k.o. nel derby contro la Lazio si è sentito eccome per la Roma, e José Mourinho, con la solita schiettezza di sempre, non si nasconde nella conferenza stampa pre-Sassuolo: “Quello che dobbiamo migliorare è l’accettazione di una sfida diversa della sfida dell’anno scorso — dice ancora — La crescita nella mentalità, nella responsabilità o nell’ambizione. Non dobbiamo essere soddisfatti di aver raggiunto quel livello e dobbiamo cercare di andare oltre. Sto parlando di tutti. Se fossi stato soddisfatto della mia carriera nel 2010 mi sarei fermato. I giocatori devono chiedere di più a loro stessi”.

Mourinho: “Cos’ha Abraham? Forse pensa al Mondiale…”

Per lo Special One portoghese “dopo il k.o. nel derby, non sorridiamo da due giorni”, ma nessuna reprimenda nei confronti di Ibanez, autore dell’errore costato la partita. Il tecnico difende a spada tratta il brasiliano: “L’unico giocatore che confermo col Sassuolo è Ibanez — dice ancora — Giocherà lui più altri 10. Serve rispetto per chi, dal giorno in cui sono arrivato fino ad oggi, ha dato tutto quello che ha anche nelle difficoltà. L’anno scorso abbiamo avuto un periodo dove era l’unico difensore centrale. Quest’anno a Siviglia ha giocato quando stava male, dà sempre tutto. Si vince e si perde insieme. È intoccabile”. Invece una stoccata è arrivata per Abraham: “Cos’ha? Bisognerebbe chiederlo a Tammy — spiega — È la persona ideale per dire se ha un problema o se pensa al Mondiale oppure se è distratto o no. Dovete aspettare una sua conferenza per fargli questa domanda”.

Mourinho: “Persi tre giocatori titolari importanti a centrocampo”

Sull’infortunio di Pellegrini, quindi, Mourinho esclama: “Lorenzo è il nostro uomo multifunzionale, è l’altro giocatore che sa accendere la luce. Lui gioca troppo, è in difficoltà, gioca tutti i minuti di tutte le partite. Cerchiamo sempre di combattere i nostri problemi ma non possiamo nascondere che abbiamo dei problemi”. Ma il rimpianto riguarda anche i giocatori ceduti in estate e le condizioni di Wijnaldum: “Abbiamo perso tre giocatori titolari a centrocampo Mkhitaryan, Veretout e Sergio Oliveira — conclude — Wijnaldum non ha giocato una partita, gli altri due sono Camara che è arrivato l’ultimo giorno di mercato e sta crescendo poco a poco. Sta migliorando ma ancora sta cercando la via. Matic non è venuto per fare coppia insieme a Cristante e si trova spesso a giocare con lui a centrocampo”.