Barcellona, orrore del big contro l'arbitro: "Cag*** addosso a tua madre"

Dopo la festa con l’Almeria, che segue alle numerose voci di questi mesi sulle sue relazioni fuori dal campo e all’addio (con tradimento) alla moglie e modella Shakira, Gerard Piqué ne ha combinata un’altra delle sue. Il difensore spagnolo era pronto per dire addio al calcio giocato nella trasferta in casa dell’Osasuna, vinta per 1-2 dalla squadra di Xavi. E invece le cose per lui sono andate malissimo all'Estadio Reyno de Navarra: il campo Piqué l'ha visto solo da spettatore, a causa di un'espulsione rimediata senza nemmeno collezionare un minuto di gioco.

Piqué furioso per il rosso a Lewandowski: espulso anche lui

Tutta colpa delle proteste veementi del classe 1987 nei confronti dell'arbitro a fine primo tempo. Piqué, che aveva seguito il match in panchina, era pronto ad un eventuale ingresso nel secondo tempo, ma prima di rientrare negli spogliatoi ha raggiunto il direttore di gara Gil Manzano. Il difensore si è lamentato in maniera eccessiva per l'espulsione del compagno Lewandowski, accusando il fischietto di essere stato troppo severo nell'occasione con il suo doppio giallo. Come se non bastasse, poi, ha puntato il dito anche sull'azione che ha portato al gol degli ospiti, convalidato nonostante un contatto precedente su Marcos Alonso e dopo un corner molto dubbio.

Piqué: “Manzano, hai c****o addosso a tua madre”

Un gesto, quello di Piqué, non piaciuto a Manzano, che dal canto suo ha estratto il rosso anche a Piqué, dopo Lewandoski. Piqué si è così recato in tribuna, perdendo la possibilità di entrare nella ripresa e salutare il calcio giocando qualche minuto. Queste le parole che il giocatore ha detto all’arbitro, presenti nel referto presentato dal direttore di gara: "Hai visto che corner (in riferimento alla sua decisione di concedere l'angolo precedente alla rete dell'Osasuna, ndr) ci hai dato?. È una fottuta vergogna, ho ca*ato addosso alla tua f***a madre!".

