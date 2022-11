La Francia umilia Benzema: cosa è successo a poche ore dal Mondiale

15 novembre 2022 a

Non è bastato neanche l’ultimo Pallone d’Oro, per garantirgli la tanto sognata “9” ai Mondiali. Il numero di maglia di Karim Benzema in Qatar, infatti, sarà il 19. Il nove c’è, ma anche la cifra “uno” davanti. Il suo adorato numero, che porta sulla maglia nel Real Madrid, finirà sulle spalle di Olivier Giroud, come era accaduto anche in occasione della vittoria ai Mondiali in Russia nel 2018. E durante gli Europei di due estati fa, lo stesso bomber del Milan non glielo aveva ceduto.

Deschamps lavora per evitare scintille come a Euro2020

Una decisione, quindi, che in Francia non ha destato particolare scalpore, ma che in uno spogliatoio fatto di grandi personalità può essere sempre motivo per innescare delle situazioni controproducenti. Quello che però Didier Deschamps vuole che si eviti, come già era accaduto a Euro2020 e nel post torneo, con discussioni e attacchi frontali tra le persone vicine ai calciatori, familiari e manager, il tutto nelle settimane successive all'eliminazione per mano della Svizzera. Nel frattempo, questo lunedì, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che raggiungerà il Qatar se la Nazionale dovesse arrivare in semifinale, quindi tra le prime quattro. Altrimenti no, rimarrà a Parigi, e si prevederà un inverno di fuoco a Clairefontaine.