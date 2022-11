Verstappen contro Perez, "poi la sera a Montecarlo...". Corna e sesso, bomba-Red Bull

17 novembre 2022 a

L’incidente di Montecarlo che gli ha impedito di migliorarsi, la mancata scia in Francia da parte di Sergio Pérez. Il mancato aiuto nelle qualifiche a Spa, e il sesto posto non concesso in Brasile. In casa Red Bull, volano gli stracci tra Max Verstappen e il compagno di scuderia di Milton Keynes. Una frattura difficilmente sanabile, dove al centro ci sono anche il team principal Christian Horner, il consigliere Helmut Marko e il resto dei vertici del team. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci si è messa poi anche la famiglia del due volte campione del mondo che per difendere il loro caro ha ulteriormente acuito l'acredine tra i due compagni di squadra.

L’attacco della mamma: “Pérez a Montecarlo tradiva sua moglie” - Questa volta però l’uscita non è di papà Jos Verstappen o del suocero Nelson Piquet, bensì della mamma di Max, Sophie Kumpen, che commentando un post sui social network non solo ha accusato Sergio Pérez di aver barato ma anche di aver tradito la moglie Carola Martinez che sta per dargli il terzo figlio. Una risposta arrivata sotto il post di Tom Coronel, confermato da diversi giornalisti olandesi, riguardo al comportamento antisportivo e fraudolento del messicano: "E poi la sera di Montecarlo tradiva anche sua moglie".

Le precedenti difese di Pérez: “Solo una brutta festa” - Il messicano, visibilmente ubriaco alla festa privata organizzata sullo yacht a Monte-Carlo, è stato visto ballare con due donne diverse in atteggiamenti equivoci: "È stata una brutta festa in cui non mi sono saputo controllare — aveva detto il messicano, scusandosi con tutti e con sua moglie — ma è stata solo una brutta festa. Mi scuso con tutte le persone che mi vogliono bene perché quei video non mi rappresentano affatto”.