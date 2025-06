Max Verstappen intervistato? Piovono insulti sulla giornalista

Un commento nei confronti di Max Verstappen, durante l’intervista post gara in Spagna, ha fatto finire nel mirino della critica la giornalista inglese di Sky Sports F1, Rachel Brooks. Secondo lei la condotta al limite dell’olandese nei confronti della Mercedes di Russell (penalizzata con 10 secondi per il 10° posto finale di George) ha tolto “brillantezza” alla sua prestazione al Montmeló.

La replica del pilota Red Bull in quel caso fu piccata ("Questa è la tua opinione… la lasciamo lì") e da allora si è scatenata la rabbia da parte dei tifosi di Max, con una ‘shitstorm’ di parole oltraggiose e aggressioni verbali inaccettabili. "Preferisco parlare della gara piuttosto di un singolo episodio”, aveva detto Verstappen alla giornalista fino a liquidare in maniera sprezzante la sua opinione.

Da allora per Brooks sono arrivate solo critiche, prima di dover intervenire, all’ennesimo insulto, con un post su X: “Continuerò a pubblicare qui come al solito — le sue parole in occasione del GP in Canada, lo scorso weekend - e su X sono stati disabilitati per il prossimo futuro a causa dell'enorme quantità di insulti e offese che ho ricevuto dopo il GP di Spagna. Potrei riattivarli in seguito, ma per ora resteranno oscurati”.