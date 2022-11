Leonardo Bonucci insultato in mondovisione dagli albanesi

17 novembre 2022 a

Per Leonardo Bonucci non c’è pace neanche in Nazionale. Non solo i fischi con la Juve fino a un mese fa, quando la squadra di Massimiliano Allegri non girava, ma anche nella sfida di Tirana, contro l’Albania, il capitano azzurro è finito nel mirino di un gruppo di sostenitori locali nel corso dell’amichevole giocata mercoledì sera. Gli azzurri hanno battuto per 3-1 la selezione allenata da Edy Reja, ma la gara si era messa in salita per i ragazzi di Roberto Mancini: Ismajli aveva portato avanti gli albanesi con un colpo di testa da centro area, e a perdersi il difensore albanese è stato proprio il numero 19 azzurro.

Gli albanesi cantano: “Bonucci vaffa***o” - Un errore in marcatura piuttosto grave per uno della sua esperienza, ma il capitano dell'Italia si è rifatto nella ripresa quando ha salvato sulla linea un tiro a botta sicura. I tifosi albanesi però non hanno perso tempo per criticarlo e hanno iniziato ad intonare il coro "Bonucci, Bonucci, vaffa***o”. Non è chiaro il motivo dell'astio da parte dei fan locali, ma gli insulti si udivano benissimo anche dalla tv: si tratta di una situazione che cozza con l'ovazione che Bonucci Sandro Tonali e Federico Chiesa hanno ricevuto al momento della lettura delle formazioni. Tanti sostenitori albanesi tifano per le italiane, e la Serie A è il campionato più seguito in Albania. Ma c’è chi ha fischiato il capitano bianconero, che però nel secondo tempo si è rifatto, cacciando via la palla dalla porta dopo essersi messo alle spalle di Meret.

